ИГ захватило баллоны с хлором в Сирии

Фото: скриншот

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) совершили нападение в Сирии на террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшее «Джабхат ан-Нусры», запрещено в РФ и захватили два баллона с хлором.

Как пишет RT со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в САР, инцидент произошел вечером 9 октября. В результате боестолкновения убиты четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски».

В сентябре сообщилось, что организация «Белые каски» и террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии во время съемок постановочной съемки химической атаки собираются применить реальные отравляющие вещества на основе хлора.