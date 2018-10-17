Число жертв теракта в керченском колледже выросло до 13

Число погибших в результате теракта в колледже в Керчи возросло до 13 человек.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — цитирует «Интерфакс» официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.



Сегодня в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших. Президент России выразил соболезнования семьям погибших.

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в колледже в Керчи как теракт. По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, «сначала произошел взрыв, а потом начали выбегать люди с автоматами».