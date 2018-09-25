Бастрыкину не дали добро на дело против судьи из Казани — она не явилась на заседание

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана не смогла рассмотреть представление главы Следкома о даче согласия на уголовное преследование судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. На заседание попавшая под прицел следователей судья просто не пришла.

По данным «Реального времени», Фирсова направила в адрес коллегии сообщение, что слишком занята по месту работы. Начиная с 14 часов — именно в это время началось заседание ККС — эта судья успела провести пять заседаний по гражданским делам в Ново-Савиновском райсуде.

По решению ККС, вопрос о даче согласия главе Следкома отложили на 10 октября.

Напомним, представление Александра Бастрыкина рассмотрели повторно. Ранее ККС РТ отказала руководителю Следкома в даче согласия на возбуждение дела по признакам посредничества во взяточничестве в отношении Фирсовой. Позже этот отказ был признан незаконным на уровне верховных судов Татарстана и России, а представление вернулось в Казань.

На прошлой неделе вступило в силу решение ККС РТ о даче согласия на уголовное преследование мирового судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной.