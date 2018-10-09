«Салават Юлаев» принимает омский «Авангард» в битве дивизиона

Уфимский «Салават Юлаев» 9 октября проведет свой третий матч в рамках текущей домашней серии. Соперником уфимской команды станет лидер Дивизиона Чернышева, в котором играет уфимский клуб, омский «Авангард».

В предыдущей встрече омский клуб на своей номинально домашней площадке в Балашихе проиграл набравшему крейсерский ход ЦСКА — 2:4. Это было лишь второе поражение «ястребов» в текущем сезоне КХЛ.

Уфимцы последний матч провели 5 октября, в котором не испытали особых проблем против братиславского «Слована» — 4:1.



Начало сегодняшней игры на «Уфа-Арене» — в 19.00 по уфимскому времени (17.00 мск).