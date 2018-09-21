«Нэфис Косметикс» готов судиться с Росконтролем из-за выводов о токсичности AOSа

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Сетевое издание «Росконтроль» опубликовало результаты теста, согласно которым средство для мытья посуды AOS обладает токсичностью. В рейтинге, составленном организацией, средство заняло предпоследнее шестое место.

Татарстанский «Нэфис Косметикс», который является производителем средства, опроверг информацию о токсичности моющего и оставил за собой право обратиться в суд из-за «намеренного, в интересах иных лиц введения потребителя в заблуждение».

«Абсолютно все показатели наших средств для мытья соответствуют обязательным требованиям Комиссии таможенного союза к безопасности товаров бытовой химии <...> Это подтверждается, подчеркиваем, всеми органами, контролирующими вопрос безопасности средств бытовой химии в России», — заявили в компании.