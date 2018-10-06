СК опроверг сообщения СМИ об убийстве пилота вертолета замгенпрокурора

Фото: следком

Следственный комитет России опроверг информацию о том, что пилот разбившегося в Костромской области вертолета, на борту которого находился и замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен до его крушения.

Об этом сегодня сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники.

«Эта информация не соответствует действительности. Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее слова приводит ТАСС.

Напомним, что в результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян и еще три человека. Отмечается, что Карапетян координировал надзор за расследованием наиболее резонансных уголовных дел, в том числе за делом Скрипалей. Тем временем Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения.