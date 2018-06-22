«Татнефть» намерена вернуться к развитию нефтедобычи в зарубежных странах

«Татнефть» намерена вернуться к развитию нефтедобычи в зарубежных странах. Об этом заявил гендиректор нефтяной компании Наиль Маганов.

«Мы рассматриваем проекты в Иране, не бросаем и держим руку на пульсе в Ливии, ожидаем, что благоприятно разрешится ситуация в Сирии. Там активы наших акционеров есть и мы за ними смотрим», — цитирует гендиректора «Татнефти» корреспондент «Реального времени».

Отметим, что в сентябре 2018 года «Татнефть» представит на утверждение новую концепцию стратегии-2030. Она направлена на увеличение добычи нефти до 35 млн т/год вместо 30 и увеличение в 2 раза роста операционной эффективности.