На трассе «Вятка» в Кировской области произошло массовое ДТП — погибли два человека
В Кировской области произошла авария со смертельным исходом с участием трех автомобилей.
Инцидент случился днем в воскресенье, 30 сентября, в Юрьянском районе на 6 км федеральной автодороги «Вятка». По предварительным данным, автомобиль «Калина» двигался из Кирова и остановился на перекрестке для поворота налево в поселок Гирсово. Автомобиль «ДАФ», ехавший сзади, не справился с управлением и совершил на него наезд. От удара отечественную легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Рено Сандеро».
В результате происшествия погибли два пассажиры «Калины». Также шесть человек получили травмы различной степени тяжести, рассказали в ГУ МВД по Кировской области.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Тольятти насмерть разбился 25-летний мотоциклист.Происшествия Кировская область
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым