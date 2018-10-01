На трассе «Вятка» в Кировской области произошло массовое ДТП — погибли два человека

В Кировской области произошла авария со смертельным исходом с участием трех автомобилей.

Инцидент случился днем в воскресенье, 30 сентября, в Юрьянском районе на 6 км федеральной автодороги «Вятка». По предварительным данным, автомобиль «Калина» двигался из Кирова и остановился на перекрестке для поворота налево в поселок Гирсово. Автомобиль «ДАФ», ехавший сзади, не справился с управлением и совершил на него наезд. От удара отечественную легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Рено Сандеро».

В результате происшествия погибли два пассажиры «Калины». Также шесть человек получили травмы различной степени тяжести, рассказали в ГУ МВД по Кировской области.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Тольятти насмерть разбился 25-летний мотоциклист.