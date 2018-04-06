Mitsubishi отзовет в России более 86 тысяч авто из-за проблем с подушками безопасности

Официальный представитель Mitsubishi в России — ООО «MMC Рус» отзовет 86 тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander, проданных с 2007-го по 2012 год.

Причиной отзыва стали проблемы в работе подушки безопасности водителя, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Производитель заменит подушки безопасности на всех машинах за свой счет. Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.

В конце февраля Mitsubishi отозвал свыше 33 тысяч автомобилей Outlander и около 5,5 тысячи автомобилей Mitsubishi ASX из-за некорректной работы реле блока управления двигателя.