Главой Siemens в России станет Александр Либеров

Новым президентом Siemens в России с 1 октября назначен Александр Либеров, занимавший пост главного коммерческого директора региональной компании.



Дитрих Меллер после 12 лет работы на должности главы Siemens в РФ уйдет с этого поста, при этом он в течение года продолжит консультировать бизнес по ряду проектов в статусе вице-президента, передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Либеров будет отвечать за реализацию новой глобальной стратегии концерна «Видение 2020+» на рынках России, Белоруссии и Центральной Азии.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов открыл на базе Германо-Российского института новых технологий КНИТУ-КАИ новый специализированный центр компетенций Siemens PLM Software.