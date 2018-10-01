Акционеры «Татнефти» одобрили выплату 70 миллиардов рублей дивидендов за полгода

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» одобрило выплату дивидендов за 6 месяцев 2018 года в размере 70,4 млрд рублей. Это 75% от прибыли компании по РСБУ за этот период (93,8 млрд рублей)

Размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции, составляет

4,4 млрд рублей, на обыкновенные акции — 65,9 млрд рублей.



Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября, следует из сообщений, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года «Татнефть» направит на дивиденды 92,9 млрд рублей, или 75% прибыли по МСФО. Подробнее — в материале «Реального времени».