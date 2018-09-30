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Происшествия

Трое детей подорвались на мине в ДНР

16:07, 30.09.2018

Трое детей погибли в результате взрыва противопехотной мины на окраине города Горловка в ДНР.

Еще один ребенок получил серьезные травмы и находится в больнице, передает «Донецкое агенство новостей» со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотной осколочной мины)», — сообщил Приходько.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на съезде Компартии в Донецке пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов.

Происшествия
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