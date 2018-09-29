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Происшествия

При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

13:55, 29.09.2018
При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР
Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Ђорђевић

В результате взрыва на съезде компартии в Донецке пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов.

«В момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов» — сообщил член компартии ДНР Геннадий Фоменко.

По словам руководителя партии Бориса Литвинова, взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной ДНР и против самой партии, передает "РИА Новости".

В конце августа в результате взрыва в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что к этому причастны западные спецслужбы.

Происшествия
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