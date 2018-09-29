При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

В результате взрыва на съезде компартии в Донецке пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов.

«В момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов» — сообщил член компартии ДНР Геннадий Фоменко.



По словам руководителя партии Бориса Литвинова, взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной ДНР и против самой партии, передает "РИА Новости".



В конце августа в результате взрыва в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что к этому причастны западные спецслужбы.