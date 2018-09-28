«Салават Юлаев» проиграл «Витязю»
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл на выезде «Витязю» из Подольска. Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 3:2.
В составе гостей забили Вячеслав Солодухин. и Петр Хохряков. Соперник ответил шайбами Марека Гривика, Борны Рендулича и Артёма Швец-Рогового.
Ранее «Салават Юлаев» переиграл «Динамо Минск» со счетом 3:1. Следующую игру уфимцы проведут 1 октября против ЦСКА.СпортХоккей Башкортостан
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