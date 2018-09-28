Новости спорта

23:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Витязю»

21:48, 28.09.2018
«Салават Юлаев» проиграл «Витязю»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл на выезде «Витязю» из Подольска. Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 3:2.

В составе гостей забили Вячеслав Солодухин. и Петр Хохряков. Соперник ответил шайбами Марека Гривика, Борны Рендулича и Артёма Швец-Рогового.

Ранее «Салават Юлаев» переиграл «Динамо Минск» со счетом 3:1. Следующую игру уфимцы проведут 1 октября против ЦСКА.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты