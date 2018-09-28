Частный оборонный завод из Казани сократил долю в «Электроприборе»

Частное оборонное предприятие из Казани АО «Стелла-К» сократило долю в ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор».



Речь идет о сокращении акций, находящихся в прямом распоряжении компании, с 35,85% до 29,99%, следует из сообщения компании на официальном портале раскрытия корпоративной информации.

Казанское предприятие занимается выпуском бортовых комплексов защиты для российских вертолетов. При этом его соучредителем является непубличная компания из Москвы «Высокие технологии», которая также владеет 19,13% акций «Казанского электротехнического завода».