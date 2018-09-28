В Татарстане назначили трех замминистров и трех зампредседателей комитетов
В Татарстане назначены три новых замминистра, а также три заместителя председателей комитетов.
Замминистра культуры Татарстана стали Юлия Адгамова и Дамир Натфуллин. Адгамова до этого занимала должность замглавы комитета РТ по архивному делу, а Натфуллин возглавлял отдел развития музейного дела Министерства культуры Татарстана.
Замминистра образования и науки Татарстана назначена Алсу Асадуллина. Ранее она занимала должность замруководителя администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, сообщили в департаменте госслужбы и кадров при президенте РТ.
Зампредседателя госкомитета РТ по архивному делу стал Алексей Тарабукин, ранее работавший в организационном отделе управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.
Светлана Персова и Альберт Саляхов назначены заместителями председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. До этого они работали в Министерстве культуры РТ.
Отмечается, что соответствующие постановления Кабинета министров Республики Татарстан подписаны 24 сентября.
Ранее «Реальное время» писало, что Лариса Сулима с 26 сентября покинет должность замминистра образования и науки РТ.ОбществоВласть Татарстан
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