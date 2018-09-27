В минсельхозе Удмуртии прокомментировали переговоры с PepsiCo и Danone

Минсельхоз Удмуртии в настоящее время не делает активных попыток привлечь в республику крупнейших федеральных игроков на рынке молочной переработки PepsiCo и Danone.

Об этом на пресс-конференции сказала руководитель ведомства Ольга Абрамова. В мае компаниям предлагалось зайти на рынок республики, велись обсуждения вариантов возможного сотрудничества.

По ее словам, переговоры проводились, когда наблюдалось резкое снижение закупочных цен на молоко этой весной, приход новых игроков мог повысить конкуренцию.

— Мы вели с ними обсуждения, они хотели к нам зайти. PepsiCo и Danone работают сейчас в близлежащих регионах, и им были бы интересны Алнашский и Вавожский районы. Сейчас рынок устоялся — 20 рублей за кг тоже хорошая цены. Мы просто общаемся, не стимулируем переговоры, не делаем активных попыток, — пояснила Абрамова.

При этом производители сами свободно выбирают рынки сбыта. В частности, молоко вывозится на предприятия переработки в соседний Пермский край — 120-150 тонн в сутки.