Минстрой РТ: сегодня-завтра в Казани начнут подавать тепло в жилые дома

Тепло в жилые дома Казани начнут подавать в ближайшие дни, об этом заявил на брифинге в Кабмине министр строительства, архитектуры и ЖКХ Казани Ирек Файзуллин.

— В Казани в ряд объектов — в школы и садики — тепло подается. Общее решение появится, возможно, сегодня завтра. Решение подготовлено и объекты подготовлены, — сказал Файзуллин.

В Татарстстане в 28 районах также началась подача тепла в учреждения социальной сферы и жилые дома. На данный момент 19% жилых домов и около 50% учреждений здравоохранения и образования обеспечены теплом.

Напомним, что по закону тепло должны подавать, когда среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов в течении 5 дней. Однако в последние годы муниципальные власти не дожидаются этой отметки и подают тепло раньше.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане запустили горячую линию по вопросам отопления.



