Новости спорта

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло: «Рад, что болельщики меня не забыли!»

09:38, 25.09.2018
Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло: «Рад, что болельщики меня не забыли!»
Фото: www.kc-camapa.ru

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло после поражения от «Краснодара» отметил атмосферу нового стадиона в Самаре:

— Я несчастлив, потому что мы проиграли. После поражения никогда не радуешься. В следующем матче нам обязательно нужно побеждать. Если говорить о моем возвращении в Самару — рад, что болельщики меня не забыли. Играя за «Крылья» ранее, я забивал и приносил победы команде. Но теперь нужно это продолжать, особенно — на таком стадионе. Здесь еще больше болельщиков, а для меня это значит — больше удовольствия от футбола. Надеюсь, что тут в следующем матче я обязательно забью или отдам голевую передачу! — пообещал легионер.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты