Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло: «Рад, что болельщики меня не забыли!»

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло после поражения от «Краснодара» отметил атмосферу нового стадиона в Самаре:



— Я несчастлив, потому что мы проиграли. После поражения никогда не радуешься. В следующем матче нам обязательно нужно побеждать. Если говорить о моем возвращении в Самару — рад, что болельщики меня не забыли. Играя за «Крылья» ранее, я забивал и приносил победы команде. Но теперь нужно это продолжать, особенно — на таком стадионе. Здесь еще больше болельщиков, а для меня это значит — больше удовольствия от футбола. Надеюсь, что тут в следующем матче я обязательно забью или отдам голевую передачу! — пообещал легионер.