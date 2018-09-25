В Сургуте работники «Пятерочки» заперли подростка в холодильной камере

Следователи в Сургуте (ХМАО) проверяют информацию о сотрудниках местного магазина, закрывших в холодильном помещении подростка, которого они заподозрили в краже.



На сайте «СургутИнформТВ» опубликована видеозапись, на которой подросток жалуется, что работники магазина «Пятерочка» закрыли его в камере охлаждения. По словам юноши, его заподозрили в краже, обыскали и заперли в холодильном помещении. Мать мальчика рассказала, что полиция не выявила фактов кражи.

«В связи с опубликованной информацией следственным отделом по городу Сургут… организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, опросить персонал магазина, подростка, его родителей, а также очевидцев случившегося.