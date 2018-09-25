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В Сургуте работники «Пятерочки» заперли подростка в холодильной камере

07:59, 25.09.2018
В Сургуте работники «Пятерочки» заперли подростка в холодильной камере
Фото: sledcom.ru

Следователи в Сургуте (ХМАО) проверяют информацию о сотрудниках местного магазина, закрывших в холодильном помещении подростка, которого они заподозрили в краже.

На сайте «СургутИнформТВ» опубликована видеозапись, на которой подросток жалуется, что работники магазина «Пятерочка» закрыли его в камере охлаждения. По словам юноши, его заподозрили в краже, обыскали и заперли в холодильном помещении. Мать мальчика рассказала, что полиция не выявила фактов кражи.

«В связи с опубликованной информацией следственным отделом по городу Сургут… организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, опросить персонал магазина, подростка, его родителей, а также очевидцев случившегося.

Происшествия
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