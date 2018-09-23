Apple заподозрили в слежке за пользователями в iOS 12

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Компания Apple включила в операционную систему iOS 12 возможность отслеживать звонки и электронную переписку.



Новое положение появилось в правилах соблюдения конфиденциальности в виртуальном магазине iTunes, пишет интернет-портал VentureBeat.

Отмечается, что компания планирует собирать данные для формирования рейтинга доверия пользователей. Метод позволит защитить аккаунт от мошенников и установить, действительно ли покупку совершает реальный человек. При этом в Apple утверждают, что не получат доступа к личной информации.

Напомним, 12 сентября Apple показала три новых iPhone в рамках ежегодной презентации компании в Калифорнии — iPhone XS, XS Max и XR.