«Ростелеком» открыл салон связи в Альметьевске

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла мультисервисный салон связи в Альметьевске на ул. Ленина, д. 100 (ТЦ «Панорама»). Посетителям представлен широкий выбор услуг связи, сопутствующих устройств и программного обеспечения.

В офисе можно подключить «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон» и мобильную связь «Ростелекома», а также приобрести новые коробочные продукты компании — «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Чем больше услуг использует абонент, тем выгоднее для него условия обслуживания.

В демонстрационной зоне посетители смогут освоить управление «Интерактивным ТВ»: оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира, ознакомиться с коллекцией фильмов в «Видеопрокате», опробовать сервис «Караоке».

Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Специалист компании доставит нужные устройства в день инсталляции.

«Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно. Также наша задача — сделать офисы продаж универсальными, с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте», — говорит генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис.

«Тысячи домохозяйств нефтяной столицы Татарстана охвачены оптикой от «Ростелекома». В новом офисе альметьевские абоненты смогут не только получить информацию об услугах и протестировать цифровые сервисы компании, но и решить текущие дела: отправить денежный перевод, оформить страховку, купить гаджет или забрать интернет-заказ», — комментирует директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Посетителям доступны и дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов и многое другое.

Салон связи работает ежедневно с 10.00 до 22.00 без выходных и перерывов на обед

Партнерский материал