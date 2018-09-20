В Казани построят мини-поселок для избранных

Элитный коттеджный поселок начали строить в пойме Ноксы за ЖК «Весна». Тринадцать коттеджей вырастут в сосновом лесу между Самосырово, Большими Клыками и поселком Офицеров.



Застройщик — «дочка» компании «Унистрой» ООО «Унидом» — позиционирует проект «Бавария» как уникальный: это будет расположенный в экологически чистом месте закрытый поселок клубного типа, условия жизни в котором не менее комфортны, чем в центре большого города. Однако с точки зрения архитекторов и экологов, место для строительства поселка для избранных выбрано не самое подходящее. В плюсах и минусах нового проекта разбиралось «Реальное время».