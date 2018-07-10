Росгвардия закупит у «Калашникова» снайперские винтовки на 8 миллионов рублей
Росгвардия и концерн «Калашников» подписали контракт на поставку снайперских винтовок. Стоимость контракта составила 8 млн рублей.
За эти деньги гвардейцы получат 26 винтовок СВ-98, передает «Интерфакс».
Винтовка СВ-98 7,62-мм разработана на базе крупнокалиберной спортивной винтовки «Рекорд-CISM». Она способна поражать цели на расстоянии до 1 000 м. Магазин вмещает 10 патронов, общая длина СВ-98 составляет 1 270 мм, масса с оптическим прицелом и тактическим глушителем — 7,8 кг.ПромышленностьОПК Удмуртия
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