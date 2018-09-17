Игрок «Автодора» Мур: «Подходим к квалификации Лиги чемпионов в хорошей форме»

Защитник «Автодора» Маккензи Мур, признанный самым ценным игроком (MVP) XII Torneo Internazionale citta di Caorle, подвел итоги выступления команды на международном турнире в Италии:

— Всегда хорошо выигрывать и выстраивать определенную химию, нацеленную на то, чтобы продолжать развиваться как команда. Полагаю, что успешное выступление в этом турнире было очень полезным для нашей командной химии. Теперь мы подходим к квалификации Лиги чемпионов в хорошей форме для достижения своей главной цели. Хотя я благодарен за звание MVP международного турнира в Каорле, данная награда сама по себе не то, ради чего я работаю. Единственное, что имеет значение и то, для чего я тружусь, — это победы нашей команды, — сказал Мур.

