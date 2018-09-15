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Промышленность

СМИ рассказали о преимуществах российского Су-35 перед американским F-22

21:28, 15.09.2018
СМИ рассказали о преимуществах российского Су-35 перед американским F-22
Фото: commons.wikimedia.org / Александр Маркин

Американское издание Business Insider написало, что российский Су-35 имел бы преимущество перед американским истребителем F-22 Raptor, если бы те столкнулись в бою.

Автор статьи пишет, что Су-35 несет больше ракет, чем F-22, и легко может показать перехватываемому самолету, что он вооружен, в то время как у американского самолета ракеты и бомбы хранятся внутри.

Кроме того, российский истребитель, по мнению издания, обладает лучшей маневренностью.

Ранее СМИ сообщили, что в России создали спутники-убийцы для выведения из строя других аппаратов в космическом пространстве.

ПромышленностьОПК
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