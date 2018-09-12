Новые часы Apple смогут определить симптомы заболеваний и построить ЭКГ

В новые Apple Watch встроили сенсор сердцебиения, который позволит строить электрокардиограммы.



Для этого необходимо на 30 секунд прижать палец к кнопке-датчику, сообщил представитель компании на ежегодной презентации Apple в Купертино.

При этом все данные о сердечном ритме будут записаны в приложение «здоровье», так что пользователи смогут поделиться информацией с лечащим врачом. Новые часы также смогут отслеживать первые симптомы заболеваний.

Предполагается, что часы смогут позвонить в «скорую» в случае, если пользователь упадет и не ответит. В России часы появятся в продаже с 28 сентября и будут стоить около 32 тыс. рублей.