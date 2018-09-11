ТМК потратит до 30 миллионов долларов на обратный выкуп акций

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму до $30 млн в течение 2018—2019 годов.



Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), которые могут быть приобретены в рамках программы, — не более 29,2 млн штук обыкновенных акций или не более 7,3 млн штук GDR, передают «Ведомости».

Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры, уточняет компания.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» направит более $1 млрд на программу выкупа акций (buyback) до конца 2019 года.