Стадион «Нижний Новгород» примет матч отборочного цикла чемпионата Европы

11 сентября 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» состоится отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными командами России и Сербии.

В составе россиян выступят два игрока «Нижнего Новгорода» Даниил Фомин и Лео Гогличидзе, а также экс-уфимец, ныне игрок ЦСКА Иван Обляков, футболист казанского «Рубина» Игорь Коновалов и представитель самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев.

Обслуживать поединок будет итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати, в роли ассистентов которого выступят Маттео Пассери и Альфонсо Мараццо.

Отметим, что на этом стадионе, где проходили игры ЧМ-2018, 26 сентября в кубковой встрече сразятся «Нижний Новгород» и ФК «Уфа».