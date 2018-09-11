Стадион «Нижний Новгород» примет матч отборочного цикла чемпионата Европы
11 сентября 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» состоится отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными командами России и Сербии.
В составе россиян выступят два игрока «Нижнего Новгорода» Даниил Фомин и Лео Гогличидзе, а также экс-уфимец, ныне игрок ЦСКА Иван Обляков, футболист казанского «Рубина» Игорь Коновалов и представитель самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев.
Обслуживать поединок будет итальянская бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати, в роли ассистентов которого выступят Маттео Пассери и Альфонсо Мараццо.
Отметим, что на этом стадионе, где проходили игры ЧМ-2018, 26 сентября в кубковой встрече сразятся «Нижний Новгород» и ФК «Уфа».СпортФутбол
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