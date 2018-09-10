В Казани освобожден экс-глава «Тимер Банка»

Фото: Реальное время

На свободу из казанской колонии №19 вышел бывший председатель правления «БТА-Казань» («Тимер Банк») Руслан Алимов. По данным «Реального времени», освободили его в эти выходные, пересчитав срок наказания с учетом времени в СИЗО и под домашним арестом.

После пересчета оказалось, что срок отбывания наказания Алимовым давно истек. Решение Приволжского райсуда Казани было вынесено 28 августа, однако в УФСИН по РТ дождались его вступления в силу.

Напомним, Алимов был приговорен к 3 годам колонии-поселения за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба без цели хищения. Потери в банке оценили под 2 млрд рублей. Сам банкир признавался лишь в том, что скрывал финансовые дыры в кредитном учреждении, чтобы не допустить отзыва лицензии.

Интересы осужденного в последнее время представлял адвокат Мидхат Курманов.