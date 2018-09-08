Нижегородские власти не нашли инвесторов для достройки ЖК «Новинки Smart City»

Правительство Нижегородской области не нашло инвесторов на достройку проблемного ЖК «Новинки Smart City». Теперь власти рассматривают вариант создания регионального оператора, который бы взял на себя эту функцию.

«Пока ни один инвестор не выразил готовность. Общались с очень многими. Сегодня на заседание был приглашен представитель группы компаний «ПИК», который также заявил, что это слишком рискованный и длинный проект», — приводит слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина издание nn.ru.

Стоимость достройки 25 домов оценивается примерно в 3 млрд рублей, отмечает «Коммерсант».

Как пишет газета, новым оператором может выступить муниципальное АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода», занимавшаяся строительством домов по программе переселения из аварийного жилья. Это юрлицо с опытом строительства может выступить заемщиком, однако необходимо решить вопрос с залогами по кредитам на достройку, полагают в правительстве области.