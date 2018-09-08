Шведы оценили оборудование для мусороперерабатывающего завода в Кирове в 100 млн рублей

Шведская компания EcoSaver намерена потратить на оборудование для мусороперерабатывающего завода в Кирове около 100 млн рублей. Общий объем инвестиций в предприятие оценивается в миллионы евро.

«Рассматриваются очень разные предложения по его размещению — и в районе 70 км от Кирова, и дальше», — приводит «Первоисточник» слова представителя директора EcoSaver Нильса Винклерфельта Олега Кассина.

Он подчеркнул, что инвесторам предстоит решить нелегкую задачу: для определения места строительства необходимо учесть не только все требования законодательства, но и проработать наиболее удобную и выгодную логистику.

Кассин рассказал и про университет, который должен появиться при мусороперерабатывающем предприятии. Он допустил возможность организации учебного заведения в Кирове, однако целесообразнее построить его прямо на производстве.