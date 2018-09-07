В первом полугодии выручка от реализации продукции «Нижнекамскнефтехима» составила 87,5 млрд рублей

В первом полугодии 2018 года выручка от реализации продукции НКНХ составила 87,5 млрд рублей. При этом план по производству товарной продукции был перевыполнен на 6,9%, а прирост производства в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом составил 101%. Такие итоги озвучили сегодня на Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое прошло под руководством председателя Совета директоров Руслана Шагабутдинова в головном офисе ТАИФа.

— Были рассмотрены экономические показатели предприятия и показатели всей группы компаний «Нижнекамскнефтехим». Оценка руководством ТАИФа и нашими акционерами дана положительная. Нужно отметить, что результаты по чистой прибыли немного ниже, чем были в прошлом году, но анализы и мероприятия, которые мы проводим, позволяют нам надеяться, что до конца года мы выйдем на запланированные показатели, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.