РФС разрешил «Крыльям Советов» заявить француза Молло

На состоявшемся сегодня заседании Комитета РФС по статусу игроков, было принято решение удовлетворить просьбу «Крыльев Советов» о заявке на чемпионат полузащитника Йоана Молло вне регистрационного периода.

«Разрешить ЗАО «ПФК «Крылья Советов» города Самара осуществить регистрацию футболиста-профессионала Молло Йоана, Альбера, Пьера, Стефана (18.07.1989 г. р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится в сообщении РФС.



О переходе 29-летнего Молло самарский клуб объявил сегодня. «Крыльям Советов» француз достался свободным агентом.



