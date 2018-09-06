Сервисный центр «Автомира» в Казани почти вдвое упал в цене — до 166,7 миллиона рублей

Торгово-сервисный комплекс марки Suzuki в Казани продают за 166,7 млн рублей. Ранее стоимость объекта составляла 319 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на Avito.



Как следует из объявления, объект площадью 4,1 тыс. кв. м и земельный участок площадью 8,1 тыс. кв. м расположены по Сибирскому тракту, д. 59. Здание представляет собой двухэтажный торгово-сервисный комплекс по продаже и обслуживанию автомобилей марки Suzuki.

Отмечается, что земли участка относятся к категории земель населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что комплекс выставил на продажу конкурсный управляющий ООО «Автомобильная фирма «Автомир» за 319 млн рублей.