Завтра «Крылья Советов» объявят о переходе Йоана Молло

Французский полузащитник Йоан Молло завтра станет игроком самарских «Крыльев Советов» — сообщает «Чемпионат».

29-летний футболист прилетит в Самару 7 сентября, где подпишет контракт с клубом сроком на один год. Отметим, что Молло уже выступал за «Крылья Советов» с 2015 по 2017 год.

О возможном переходе игрока было известно давно, но стороны долгое время не могли достичь соглашения. Во многом это связано с тем, что агент Молло не смог вовремя предоставить необходимые для заявки футболиста в РПЛ документы.

Сам игрок достанется «Крыльям Советов» бесплатно, так как последние полгода являлся свободным агентом.