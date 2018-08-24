В Казани отремонтируют театры имени М. Джалиля и К. Тинчурина за 130,7 млн рублей

В Казани отремонтируют театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина и театр оперы и балета им. Мусы Джалиля за 3,6 и 127,1 млн рублей соответственно. Деньги на эти цели выделили из бюджета РТ.

Согласно тендеру, размещенному ГИСУ РТ на сайте госзакупок, в театрах должны быть выполнены отделочные работы, ремонт фасада и кровли и т. д.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 сентября. Итоги подведут 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казани на ремонт музея ИЗО выделят более 307 млн рублей.