Новости общества

23:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис

23:25, 31.08.2018
Скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис
Фото: ru.wikipedia.org / Fstiennon

Скончался лауреат Нобелевской премии по экономике сэр Джеймс Александр Миррлис. Ему было 82 года.

Причиной смерти стало серьезное заболевание, которое проявилось в конце прошлого года, пишет RT со ссылкой на Financial Times.

Миррлис получил Нобелевскую премию в 1996 году вместе с Уильямом Викри «за исследования в области информационной асимметрии».

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол.

ОбществоПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты