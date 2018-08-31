Скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис

Скончался лауреат Нобелевской премии по экономике сэр Джеймс Александр Миррлис. Ему было 82 года.

Причиной смерти стало серьезное заболевание, которое проявилось в конце прошлого года, пишет RT со ссылкой на Financial Times.

Миррлис получил Нобелевскую премию в 1996 году вместе с Уильямом Викри «за исследования в области информационной асимметрии».

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол.