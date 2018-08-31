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Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей строительную компанию «Киров ЖД СпецСтрой»

11:04, 31.08.2018
Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей строительную компанию «Киров ЖД СпецСтрой»
Фото: pixabay.com

Суд оштрафовал строительную компанию «Киров ЖД СпецСтрой» на полмиллиона рублей за дачу взятки от имени юридического лица.

По данным транспортной прокуратуры, в мае этого года начальника железнодорожной станции Киров-Котласский приговорили к лишению свободы на 4 года. Ранее он получил взятки на сумму порядка 135 тысяч рублей от нескольких организаций, в том числе и от гендиректора «Киров ЖД СпецСтрой». Деньги были переданы за оказание давления на одну из фирм для принуждения к оплате выполненных работ.

Добавим, помимо штрафа в 500 тысяч рублей суд наложил арест на два автомобиля строительной компании и запретил ими пользоваться до полной выплаты штрафа.

Напомним, ранее прокуратура Башкирии добилась приостановки работы бетонного завода в Уфе.

Общество Кировская область
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