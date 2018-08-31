Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей строительную компанию «Киров ЖД СпецСтрой»

Суд оштрафовал строительную компанию «Киров ЖД СпецСтрой» на полмиллиона рублей за дачу взятки от имени юридического лица.

По данным транспортной прокуратуры, в мае этого года начальника железнодорожной станции Киров-Котласский приговорили к лишению свободы на 4 года. Ранее он получил взятки на сумму порядка 135 тысяч рублей от нескольких организаций, в том числе и от гендиректора «Киров ЖД СпецСтрой». Деньги были переданы за оказание давления на одну из фирм для принуждения к оплате выполненных работ.

Добавим, помимо штрафа в 500 тысяч рублей суд наложил арест на два автомобиля строительной компании и запретил ими пользоваться до полной выплаты штрафа.

Напомним, ранее прокуратура Башкирии добилась приостановки работы бетонного завода в Уфе.