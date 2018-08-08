Новости промышленности

14:21 МСК
Новости раздела
Промышленность

Прокуратура Башкирии добилась приостановки работы бетонного завода в Уфе

13:29, 08.08.2018
Прокуратура Башкирии добилась приостановки работы бетонного завода в Уфе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кировский райсуд Уфы приостановил деятельность ООО «Бетонный завод №1» на три месяца. Причиной стали нарушения санитарных норм.

Проверка Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры показала, что предприятие было расположено слишком близко к домам и садовым участкам. Также завод не получил необходимые санитарно-эпидемиологические заключения и не провел оценку риска для населения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, «Бетонный завод №1» захламлял прилегающую территорию и сливал жидкие отходы в котлован. За это компания была оштрафована на 190 тысяч рублей.

ПромышленностьПроисшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты