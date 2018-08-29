В Саратове главе регионального антикоррупционного управления МДВ вменяют получение еще одной взятки

В отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Саратовской области Дмитрия Елизарова возбуждено еще одного уголовное дело.

По данным следствия, в мае 2017 года высокопоставленный полицейский через посредника получил два миллион рублей от учредителя частной медицинской клиники. Вознаграждение предназначалось за прекращение проводимой органом внутренних дел проверки правильности использования лечебным учреждением средств обязательного медицинского страхования, а также непривлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности за нарушения, пояснили в региональном СУ СКР.

На данный момент Елизаров находится под стражей по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, МВД начало платить россиянам за помощь в раскрытии преступлений.