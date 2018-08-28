КХЛ перенесла даты двух матчей «Салавата Юлаева»

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, две встречи с участием «Салавата Юлаева» перенесены. Изменение дат проведения связано с переездом омского «Авангарда» в подмосковную Балашиху.

Домашний матч «Салавата Юлаева» с рижским «Динамо» вместо 3 октября 2018 состоится 10 января 2019-го. А выездная встреча с омичами перенесена с 18 февраля 2019 года на 3 декабря 2018-го.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/19 уфимская команда стартует 2 сентября в Москве против «Динамо».

Сегодня, 28 августа, в Уфе завершается предсезонный Кубок Республики Башкортостан — 2018, последняя проверка перед официальными играми.

