В Уфе завершается хоккейный Кубок Республики Башкортостан-2018

28 августа в Уфе завершается хоккейный предсезонный Кубок Республики Башкортостан-2018. В заключительный день турнира зрители смогут увидеть матчи: «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) в 15.00 (13.00 мск) и «Салават Юлаев» – «Барыс» (Астана) — в 19 часов (17.00 мск).

К заключительному туру Кубка только «Барыс» потерял все шансы на призовые места, потерпев два поражения от «Нефтехимика» — 2:5 и «Автомобилиста» — 0:2.

У трех команд по 4 очка. Но «юлаевцы» две своих победы добыли за пределами основного времени, в то время как у нижнекамцев и уральцев есть по одной победе в стандартный игровой час.