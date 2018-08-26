Отравившегося «Новичком» британца начали лечить от менингита

Чарльза Роули, отравившегося нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, снова госпитализировали. Врачи подозревают у него менингит.

«Похоже, он получил его из-за того, что его тело истощил «Новичок». Думаю, его выписали слишком рано», — приводит РБК слова Мэтью Роули, брата пострадавшего.

При этом врачи все еще проводят анализы для получения дополнительной информации. Отмечается, что Чарльз вызвал медиков, когда временно лишился зрения.

Напомним, два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Полиция заявила об отравлении «Новичком». Позднее гражданка Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим веществом скончалась. Великобритания на официальном уровне обвинила Россию в причастности к ее гибели. Британец Чарльз Роули пришел в сознание.