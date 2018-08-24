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«Рубин» расторг контракт с полузащитником Георгием Махатадзе

18:49, 24.08.2018
«Рубин» расторг контракт с полузащитником Георгием Махатадзе
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» расторг контракт с 20-летним полузащитником Георгием Махатадзе. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Уточняется, что договор между игроком и клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Георгий Махатадзе перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» в июле 2016 года и провел за клуб три официальных матча. В весенней части прошлого сезона хавбек играл на правах аренды за «СКА-Хабаровск».

Ранее «Рубин» покинул вратарь Сергей Рыжиков, который подписал контракт с «Крыльями Советов». Голкипер перешел в самарский клуб бесплатно в качестве свободного агента.

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