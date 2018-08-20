В молодежную сборную России вызван ряд футболистов из Поволжья

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил расширенный состав национальной команды на товарищескую игру с Египтом (Химки, стадион «Родина», 7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы — 2019 U21 c Сербией (Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 11 сентября), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.



В расширенный список вошли 29 футболистов. В том числе Игорь Коновалов из «Рубина», Иван Обляков из «Уфы», два игрока самарских «Крыльев Советов» — Олег Ланин и Александр Соболев, а также два представителя «Нижнего Новгорода» — Лео Гогличидзе и Даниил Фомин.



Команда соберется вместе 3 сентября на базе в Новогорске, где начнет подготовку к предстоящим играм. Переезд в Нижний Новгород запланирован на 9 сентября.