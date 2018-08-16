Волейбольная сборная России в товарищеском матче уступила болгарам

Мужская сборная России в рамках подготовки к сентябрьскому чемпионату мира находится с визитом в Болгарии, где играет с командой одной из двух стран-организаторов ЧМ контрольные матчи, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

В первой встрече подопечные главного тренера Сергея Шляпникова уступили хозяевам в пяти сетах — 2:3 (25:23, 23:25, 25:21, 16:25, 7:15).

Игорь Филиппов из уфимского «Урала» заработанных баллов в этой встрече не имеет. Самыми результативными в матче стали Карпухов с 13 очками, а также Куркаев (11 очков) и Власов (9 очков).

