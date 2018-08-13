Верховный суд Татарстана оставил банкира Мусина под домашним арестом

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Продлил домашний арест экс-главы «Татфондбанка» до 16 ноября сегодня Верховный суд Татарстана. Против соответствующего ходатайства Следкома РТ не возражал ни обвиняемый Роберт Мусин, ни его защитник.



На заседании суда огласили выдержки из протоколов допросов обвиняемого банкира за 2017 и 2018 годы. Вину в преступлениях он признал лишь в последнем, январском допросе и только в четырех эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом около 25 млрд рублей.