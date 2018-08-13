В Уфе приставы запретили СМУ №5 пользоваться подъемным краном

В Уфе судебные приставы приостановили на полтора месяца работу башенного крана. Суд посчитал его опасным.

Техника, принадлежащая строительно-монтажному управлению (СМУ) №5, была обнаружена в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии, передает пресс-служба УФССП по РБ. Кран использовался на строящемся объекте на пересечении улиц Кремлевской и Суворова.

Проверка показала, что при эксплуатации техники допускались нарушения. Так, у крана уже исток нормативный срок службы. Кроме того, был выведен из строя ограничитель грузоподъемности.