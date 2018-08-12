Андрей Тихонов: «Разобрали соперника и сыграли как могли»

Накануне в матче 3-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону обыграли местный ФК «Ростов» — 1:0. Единственный гол под занавес первого тайма забил Александр Соболев.

Главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов прокомментировал исход поединка:

— Мы знали что «Ростов» играет агрессивно, в быстрые атаки и предпочитает действовать от обороны. В команде качественные игроки из сборных. Мы понимали, что не сильнее «Ростова», но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной. Так и произошло. Разобрали соперника и сыграли как могли. Рад за Соболева, которые забил невероятный гол.









